Golf: Louisiana a squadre al circolo Alisei. I vincitori del Nencini. Tante nuove promesse

L’Alisei Golf & Country Club ha ospitato con entusiasmo una delle tappe più attese della stagione: il Trofeo “Nencini Sport”, ormai partner fisso e affidabile delle competizioni del circolo versiliese. Anche quest’anno l’evento ha confermato lo spirito che unisce passione sportiva ed inclusività coinvolgendo partecipanti di tutte le età... in particolare tanti giovanissimi, che hanno saputo distinguersi per talento, impegno e fair-play.

Questi i risultati emersi sul green pietrasantino nella Louisiana a squadre: la prima classificata nel "Lordo" con 46 colpi è stata quella di Giampiero Benedetti, Gianluca Guidi, Angelo Lucetti e Michele Iginetti (Tirrenia); in testa al "Netto" invece con 44 colpi c’è stato un pari merito fra il team composto da Nikola Kaljevic, Luca Bonuccelli, Guido Giunta e Claudio Zini e quello di Matteo Corfini, Piero Faggi, Lorenzo Lencioni ed Adriano Benigni (questi ultimi due non golfisti del circolo Alisei bensì rispettivamente del Ducato La Rocca e di Quarrata).

Nencini Sport, marchio ben noto nel panorama italiano per la sua ampia offerta di articoli sportivi, si conferma non solo un punto di riferimento per chi pratica sport, ma anche un partner attento alla promozione dei valori educativi e formativi dell’attività sportiva. La sua presenza al Golf Alisei non è solo una sponsorizzazione: è un vero e proprio sostegno alla crescita del golf come "sport per tutti", accessibile e capace di unire generazioni diverse. Durante la giornata, sono scesi in campo anche bambini e ragazzi alle prime armi, alcuni dei quali alla loro prima esperienza in una competizione ufficiale. La loro partecipazione ha acceso un entusiasmo contagioso tra il pubblico ed ha ricordato a tutti quanto il golf sia uno sport capace di insegnare concentrazione, rispetto e perseveranza fin dalla giovane età. Il Trofeo “Nencini Sport” si conferma quindi non solo un appuntamento sportivo di rilievo ma anche occasione per celebrare lo sport come strumento di crescita e condivisione.

Il prossimo appuntamento agli Alisei è per questo sabato 23 agosto con il Trofeo “Pievalta“.