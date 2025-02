Golf. Louisiana della Brina. Muccioli e Lorini ok

Dopo la lunga pausa invernale al Golf Rimini e Verrucchio è ripresa l’attività agonistica. La Louisiana della Brina è stata vinta da Aldo Muccioli e Corrado Lorini grazie a un giro in 65 colpi. Nella categoria netta Eddy Sierra e Marco Golfieri (43) hanno battuto al fotofinish Andrea Arrichiello e Martina Giorgini, a pari punti ma con un peggior parziale nelle ultime buche. Al Golf Riviera era in programma la Ocean’s Cup, andata in scena a coppie. Manuel Morichi e Lorenzo Lucesoli hanno battuto avversari a par del campo completando le 18 buche da campionato in 68 colpi. Nella categoria netta vittoria per Giuseppe Iesce e Antonio Muzi (47). Miglior coppia mista Marco D’Angeli e Norma Giorgini (40). Il giorno seguente Alessio Santinelli ha vinto la gara organizzata dal pro shop con 70 colpi, quelli del par del percorso. Riccardo Sabbatani (40) e Gabriele Fiorucci (35) si sono imposti nelle categorie nette mentre Silvia Fogli (29) è stata la miglior lady.

Andrea Ronchi