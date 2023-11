Golf. Luca Gobbi conquista il Tartufo al Parco di Monza

Fine settimana intenso in Brianza. Oltre 500 le presenze nei quattro circoli di golf della provincia. Al Golf Milano ambiti premi in palio nella Gara del Tartufo, giocata domenica 19 novembre. Luca Gobbi ha vinto il tubero più grosso grazie a una prestazione di tutto rispetto conclusa con 71 colpi. In prima categoria Luca Rink (37) ha superato di misura Davide Brambilla (36), in seconda Enrico Marullo (38) ha avuto la meglio su Bali Lawal (38), in terza Miriam Schiavoni (38) ha lasciato a un colpo Hubert Lanvin. Premi speciali a Minnie Maestro (31), miglior lady, e Massimo Trolese (35), senior. A Barlassina Giorgio Ghezzi ha vinto il Winter Challenge by Bluvacanze con 75 colpi. Franco Montanari (40), Edoardo Didero (44) e Domenico Catanese (38) si sono imposti nelle tre categorie nette precedendo rispettivamente Igor Patscheider (38), Gabriele Amitrano (37) e Francesca Lucchini Gabriolo (36). Grande partecipazione anche nei percorsi del gruppo Colombo. Al Brianza nella gara Officine del Sonno il team composto da Costa, Prestini, Sanvito e Codarin ha vinto la categoria lorda con 50 punti mentre quello di Gandolfi, Carozza, Rancilio e Angelini quella netta con 58. A Villa Paradiso la One Cashmere Golf Cup è stata vinta da Carlo Pilenga con 81 colpi. Davide Cardillo (32), Carlo Felicetti (37) e Cristina Schiatti (35) si sono imposti nelle categorie nette.

Andrea Ronchi