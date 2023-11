Golf. Margotti e Minelli vincono l’Open

Dopo l’annuncio dell’assegnazione dell’Open d’Italia 2024 l’Adriatic Golf di Cervia ha visto scendere in campo i giocatori con rinnovato entusiasmo. Sabato il circolo romagnolo è stato palcoscenico della gara Premiata Officina Lugaresi, giocata con formula a coppie. Paolo Margotti e Matteo Minelli hanno superato gli avversari e il par del percorso vincendo con un giro in 68 colpi. Nella categoria netta vittoria per Stefano Succi e Filippo Zanzani (55) che hanno preceduto Luciano Giorgini e Adriano Acquaviva (51) mentre Elena Fornari e Fabio Porcellini (49) hanno completato il podio. Domenica è stata la volta della Ocean’s Cup. Fabio Perini è stato il migliore vincendo con 78 colpi. In prima categoria Gianluca Magalotti (40) ha preceduto Giovanni Venturi e Fabio Di Pietro, appaiati a quota 38, mentre in seconda Matteo Ricci (42) si è imposto con tre colpi di margine su Luigi Candiano e cinque nei confronti di Daniele Benini.

Andrea Ronchi