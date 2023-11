Golf. Mariti, mogli, parenti. La Coppa Famiglia sul green del Parco

La Coppa Famiglia da sempre segna il calendario del Golf Milano. La gara, giocata con formula a coppie greensome, prevede una prima giornata per i coniugi e una seconda per le parentele di primo e secondo grado. Emma Sticca e Luca Gobbi sono stati i migliori nella categoria coniugi completando le 18 buche da campionato in 76 colpi, mentre nella categoria netta Barbara Bossetti e Paolo Ciambella (40) hanno preceduto Laura Caiani con Filippo Poncini (36) e Roberta Menchini con Luca Brambilla (36). Domenica i migliori sono stati Emanuela Braido e Marco Minetti con 74 colpi mentre nella categoria netta successo per Massimo ed Emma Merlo (43) che hanno preceduto di un solo colpo Marco e Niccolò Buganza e Guido e Luca Colombi. A Barlassina domenica oltre 110 giocatori al via nel Trofeo Skorpion Travel vinto da Giorgio Ghezzi con 74 colpi. Igor Patscheider (40), Valentina Ghezzi (43) e Giampiero Piasotti (41) si sono imposti nelle tre categorie nette.

Andrea Ronchi