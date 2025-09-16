Golf. ’Martufi Challenge’. Bovinelli davanti a tutti

Domenica si è svolta sui green cussini la terza edizione del “Luca Martufi Golf School Challenge”, gara individuale su 18 buche Stableford suddivisa in quattro categorie. L’evento, dedicato al direttore della sezione golf e maestro federale Luca Martufi, ha registrato una straordinaria partecipazione con ben 150 giocatori, tutti animati dall’obiettivo di conquistare i prestigiosi premi di categoria e i riconoscimenti speciali messi in palio. Lo sponsor Energia 365 ha omaggiato tutti i partecipanti con una polo sportiva, a ricordo di una manifestazione che, anno dopo anno, si conferma un appuntamento imperdibile del calendario gare estense. Nonostante le difficoltà dovute alle raffiche di vento, che hanno reso più impegnativo il controllo della palla soprattutto nelle seconde nove buche, sono stati consegnati in Club House ottimi score. Il vincitore della classifica lorda è stato Simone Bovinelli del Golf Club Arona con il punteggio di 5 colpi sopra il par del campo mentre Stefano Di Brindisi, Lorenza Negrello e Mirko Leopardi vincono rispettivamente con il primo risultato netto della prima, seconda e terza categoria.

Di seguito tutti i risultati dei vincitori:

1° CATEGORIA

1° Lordo SIMONE BOVINELLI ARONA 31

1° Netto STEFANO DI BRINDISI CUS FERRARA 41

2° Netto MANOLO BRESSAN CUS FERRARA 36

2° CATEGORIA

1° Netto LORENZA NEGRELLO CUS FERRARA 41

2° Netto RAFFAELE MAZZUCCO CUS FERRARA 39

3° CATEGORIA

1° Netto MIRKO LEOPARDI CUS FERRARA 41

2° Netto FABRIZIO BREGOLI CENTO ASD 40

4° CATEGORIA

1° Netto MATTIA MILANI CUS FERRARA 45

PREMI SPECIALI

1° Ladies ANDRIANA TYAHUR CUS FERRARA 41

1° Juniores GIORGIO COSTANZELLI CUS FERRARA 35

1° Seniores ISIDORO BELLUCO CUS FERRARA 39

Prossimo appuntamento domenica 21 settembre con il XII trofeo Vivai Fratelli Zanzi.