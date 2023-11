Golf. Mineti mette in bacheca la classica d’autunno

Il Golf Milano è stato palcoscenico della Coppa d’Autunno, appuntamento classico del calendario del circolo del Parco della Villa Reale. Marco Mineti ha vinto con 76 colpi. In prima categoria Fulvio Campari (39) ha superato di misura Luca Rink (38), mentre Guenda Preti Moavero (37) ha completato il podio. In seconda categoria giornata record per Michele Bertoldi (46) inavvicinabile per Niccolò Buganza (41) e Fabio Eguelfi (39). Premi speciali a Eva Turner (36), miglior lady, Jacopo Mauceri (37), junior, e Alberto De Candia (36), senior. A Barlassina l’aria di festa ha accompagnato la Gara di Natale, prima di una lunga serie di eventi che accompagneranno il circolo brianzolo sino alle festività. Alessandro Brunati ha vinto con 74 colpi. In prima categoria Matteo Donadi (70) ha preceduto Martino Polenghi (73), in seconda Alberto Zucchi (42) ha superato nettamente Francesca Chiarella (37) mentre in terza successo di misura per Laura Grassi (42) su Alberto Crippa (41). A Villa Paradiso i soci di Camuzzago, Brianza e del circolo stesso hanno animato il Villa Paradiso Golf Trophy. Ha vinto Marco Bonomi con 86 colpi. Stefano Averna (36) e Franco Carzaniga (43) si sono imposti nelle categorie nette precedendo rispettivamente Andrea Magnone (35) e Wilma Spinelli (38) mentre Carlo Perinetti (32) e Stefano Invernizzi (37) hanno completato i podi.

Andrea Ronchi