Golf. Minetti-Romanazzi. Coppa di Chiusura

La Coppa di Chiusura ha terminato l’attività agonistica del 2023 al Golf Milano. La gara è stata vinta da Marco Minetti ed Edoardo Romanazzi. Nella categoria netta Giuseppe Maraini e Simonetta Corna hanno preceduto Paolo Ciambella e Barbara Bosetti. Miglior coppia mista Antonio Mauceri e Silvia Tamborini. A Barlassina nella Louisiana di chiusura hanno vinto Marcello Pezzoli, Egidio Cozzi, Francesco Mondadori e Martino Polenghi mentre nella categoria netta hanno prevalso Jacopo Ruggiero, Francesca Chiarella, Umberto Nordio e Valeria Chiarella. Al Brianza il Golf Impresa Challenge è stato vinto da Andrea Prestini e Riccardo Sanvito. Nella categoria netta Filippo Costa e Massimo Virgili hanno superato Elena Rocca con Michele Stucchi ed Enrico Biasci con Mario Carletti. A Villa Paradiso Kassa Zullo ha vinto il Golf Trophy. In prima categoria Jacopo Orsini ha ottenuto un’ampia vittoria su Rocco Brandini così come in seconda ha fatto Maria Luisa De Filippis nei confronti di Andrea Dellera.

Andrea Ronchi