Golf. Padre e figlia de Vito Piscicelli danno spettacolo

Maurizio de Vito Piscicelli è stato il mattatore al Golf Bologna. Sabato, con la figlia Giulia, ha vinto la tappa del circuito I signori del Gusto. La gara è andata in scena con formula louisiana a coppie e i de Vito Piscicelli hanno sbaragliato la concorrenza. Nella categoria netta Alessandro Polito e Cristian Tedeschi (46) superano Giovanni e Carlo Alberto Ravazzolo. Domenica il trofeo Amici dell’Hospice by Stefanelli. Al cambio del compagno il risultato per Maurizio de Vito Piscicelli non varia con la vittoria ottenuta con l’amico Alberico Borghi. Nella categoria netta dominano Luca ed Enrico Sandrolini.

Divertimento anche al Molino del Pero con la tappa del VM Motor Sport Golf Challenge. Daniele Macchelli e Gianmarco Naldi tengono fede al pronostico imponendosi con 68 colpi. Nella combattutissima categoria netta Alessandro Righetti e Laura Grandi precedono Mario Bendini con Christophe Keuterickx e Andrea Antonelli con Simona Giorgini.

Al Golf Casalunga domenica il circuito Gadget Golf. Vince Fabio Cabri con 80 colpi mentre Germano Russo (28) e Francesco Lampronti (38) si impongo nelle categorie nette.

Andrea Ronchi