Golf. Perini vince e va a Albarella

Sabato scorso il Tucano Race to Scotland ha fatto tappa all’Adriatic Golf di Cervia dando il via al fine settimana agonistico. La gara ha messo in palio accesso diretto alla finale nazionale ad Albarella il prossimo 10 marzo. Vi prenderà parte Fabio Perini, vincitore con 74 colpi. Con lui Enrico Montorsi (38), Andrea Valentini (40) e Alessandro Fabbri (44) che si sono imposti nelle tre categorie nette precedendo rispettivamente Andrea Nardella (34), Ermano Ruffini (38) e Francesco Casciello (35). Premi speciali a Annalisa Bertozzi (38), miglior lady, e Vincenzo Minzoni (35), master. Il giorno seguente oltre 80 giocatori sono scesi in campo a coppie nel Callaway Golf Game. Lamberto Zanzani e Luigi D’Amico, entrambi con handicap -3, hanno tenuto fede al pronostico vincendo con 64 colpi. Nella combattutissima categoria netta Massimo Minghé e Diego Cutti (47) hanno avuto la meglio su Fabio Di Pietro ed Enrico Montorsi, a pari punti ma con un peggior parziale nelle ultime buche. Hanno completato il podio Giuseppe Farneti e Stefania Pieraccini (45).

Andrea Ronchi