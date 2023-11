Golf. Pisi e Brunetti da urlo al Memorial Passarelli

Mauro Pisi e Valerio Brunetti vincono al Golf di Montelupo il Memorial Mauro Passarelli, gara a coppie con formula louisiana. I due hanno chiuso con ben 4 colpi meglio del par del percorso di 72. Nella categoria netta Massimo Martini e Leonardo Maestrelli (44) hanno superato di misura Mirko Franchi e Riccardo Baldanzi. Nella “Facciamo 13 con Fettunta“, giocata sull’inusuale distanza di 13 buche, ha invece vinto Giovanni Badi con 54 punti mentre Alessandro Ducceschi (48) e Maurizio Manetti (47) si sono imposti nelle categorie nette. Al Golf Bellosguardo di Vinci infine è andata in scena una tappa del circuito Mc Tour, vinta da Michele Trifoglio con 75 colpi. In 1ª Categoria Claudio Montanari (32) ha superato Marco Morelli, a pari punti ma con un peggior parziale nelle ultime buche, in 2ª Gianluca Giannecchini (37) ha preceduto Guido Brogi (35) mentre in 3ª Davide Giannoni (34) ha regolato Francesco Fondatori (32).