Golf. Progetto ’Prisma’, studenti e docenti sui green cussini

Negli impianti del Centro Universitario Sportivo in via Gramicia, si è chiuso con successo il ciclo di giornate “Open Day” dedicate al golf ed inserite nel progetto Prisma (Promozione dell’Integrazione Sociale Mediante l’Attività sportiva), realizzato con l’obiettivo di promuovere il benessere psicologico di studentesse e studenti universitari e contrastare e sensibilizzare l’intera comunità accademica verso il fenomeno sempre più diffuso delle dipendenze patologiche.

Studenti, docenti dell’Università degli Studi di Ferrara e relativi familiari si sono ritrovati sui green cussini, in alcune date dei mesi di giugno e luglio, per tre giornate all’insegna dello sport e della condivisione, pensati per avvicinare il mondo accademico al golf in modo accessibile, inclusivo e formativo. I partecipanti, molti dei quali alla loro prima esperienza con questa disciplina, hanno potuto scoprire le basi del gioco, seguiti da istruttori qualificati e immersi nella cornice verde e accogliente del campo da golf ad un passo dalle mura cittadine.

Il progetto Prisma, che come detto promuove il benessere psico-fisico attraverso l’attività sportiva, ha scelto il golf per le sue caratteristiche uniche: concentrazione, disciplina, contatto con la natura e socialità. Un’occasione preziosa per creare legami tra generazioni e rafforzare il senso di comunità universitaria, in un contesto sportivo stimolante e non competitivo. L’iniziativa rientra nelle attività promosse dal Cus Ferrara e da Unife nell’ottica di ampliare l’offerta sportiva, valorizzando esperienze inclusive e multidisciplinari.