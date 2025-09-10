Golf, prove generali di Ryder Cup: cinque azzurri in campo nel ‘quinto major’

Roma, 10 settembre 2025 – Cinque azzurri al via, un montepremi da 9 milioni di dollari e un field di altissimo livello che anticipa la prossima Ryder Cup. La 71ª edizione del BMW PGA Championship, in programma dall’11 al 14 settembre al Wentworth Club di Virginia Water, in Inghilterra, promette spettacolo e grande golf.

L’Italia sarà rappresentata da Matteo Manassero, Francesco Molinari, Guido Migliozzi, Francesco Laporta e Andrea Pavan: un quintetto che unisce esperienza e ambizione e che arriva all’appuntamento con la consapevolezza di poter lasciare il segno in un torneo che già in passato ha visto gli azzurri protagonisti.

Tre i successi italiani nella storia della manifestazione, firmati da Costantino Rocca nel 1996, da Manassero nel 2013 e da Molinari nel 2018, anno magico per il torinese coronato anche dal trionfo all’Open Championship. Proprio Manassero e Molinari guideranno il gruppo italiano, chiamato a dare continuità a una tradizione che negli ultimi anni ha regalato piazzamenti di prestigio come il quarto posto centrato da Manassero nel 2024 dopo un moving day da leader e il sesto di Laporta nel 2021, quando a vincere fu in entrambe le occasioni l’americano Billy Horschel, atteso al rientro dopo un intervento chirurgico all’anca.

Il torneo rappresenta anche una sorta di prova generale per la Ryder Cup, che dal 26 al 28 settembre si disputerà al Bethpage Black Course di Farmingdale, nello Stato di New York. A Wentworth ci saranno infatti undici dei dodici componenti del Team Europe che affronterà gli Stati Uniti, con l’unica eccezione dell’austriaco Sepp Straka, rimasto oltreoceano dopo la nascita del secondo figlio.

Tra i big europei in campo spiccano Rory McIlroy, reduce dal successo all’Irish Open e numero uno della Race to Dubai, lo spagnolo Jon Rahm, l’inglese Tyrrell Hatton, l’irlandese Shane Lowry, lo svedese Ludvig Aberg, il norvegese Viktor Hovland, lo scozzese Robert MacIntyre, il danese Rasmus Hojgaard e gli inglesi Matt Fitzpatrick, Justin Rose e Tommy Fleetwood, quest’ultimo fresco vincitore del Tour Championship e della FedEx Cup sul PGA Tour.

Francesco Molinari avrà un doppio ruolo: quello di giocatore e di vicecapitano della squadra europea al fianco del capitano Luke Donald, due volte vincitore del BMW PGA Championship, e dell’altro vice Alex Noren, trionfatore nel 2017.

Non mancheranno i campioni extraeuropei a rendere ancora più prestigioso il torneo, a partire dagli americani Brooks Koepka e Patrick Reed, entrambi vincitori Major, dal cileno Joaquin Niemann, cinque successi quest’anno nella LIV Golf, fino al giapponese Hideki Matsuyama, Masters Champion 2021 e bronzo olimpico a Parigi, agli australiani Adam Scott e Min Woo Lee, al neozelandese Ryan Fox, campione uscente, e ancora al belga Thomas Detry, al canadese Corey Conners, al colombiano Jhonattan Vegas e al sudcoreano Si Woo Kim.

Il BMW PGA Championship, parte delle Rolex Series, metterà in palio un assegno di oltre 1,5 milioni di dollari per il vincitore e sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Golf e in streaming su NOW con collegamenti giovedì 11, venerdì 12 e sabato 13 settembre dalle 13 alle 19 e domenica 14 dalle 13 alle 18.30.