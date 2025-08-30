Golf. Salotti brilla nel trofeo "I Masi»

Al Golf Club Garfagnana è stato disputato il trofeo "Tenuta I Masi" di Montecarlo. Nel "lordo" a vincere, con l’eccezionale risultato di 53 colpi (-1), è stato Michael Salotti che si è imposto sul secondo classificato Federico Pieroni, anche lui con un ottimo risultato di 55 colpi (+1), distanziandolo di soli due colpi. Pieroni, però, si è subito rifatto imponendosi nella Prima categoria "netto", con l’ottimo punteggio di 53 colpi (-1), distanziando di una sola lunghezza il secondo, Tiziano Pieri, con il punteggio di 54 colpi (par); terzo Emanuel Valori, con 56 colpi (+6). La Seconda categoria "netto" è stata vinta da un eccellente Ghislano Giannoni che, con il punteggio di 51 colpi (-3), si è portato a casa la vittoria, a discapito del secondo, Claudio Storai, che si è fermato a quota 54 colpi (par); terzo Fabrizio Lucchesi, con il punteggio di 55 colpi (+1). Nei "seniores" ha prevalso su tutti Thomas Kupfer con 57 colpi (+3), mentre si è aggiudicato il "nearest to the pin" alla buca 16 Claudio Storai, con la distanza di 0,90 cm dalla bandiera con il primo colpo.

Dino Magistrelli