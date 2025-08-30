Acquista il giornale
  4. Golf. Salotti brilla nel trofeo "I Masi»

Golf. Salotti brilla nel trofeo "I Masi»

Gran duello con Pieroni che si classifica secondo ma poi si prende la rivincita in Prima categoria "netto".

di DINO MAGISTRELLI
30 agosto 2025
Michael Salotti

Al Golf Club Garfagnana è stato disputato il trofeo "Tenuta I Masi" di Montecarlo. Nel "lordo" a vincere, con l’eccezionale risultato di 53 colpi (-1), è stato Michael Salotti che si è imposto sul secondo classificato Federico Pieroni, anche lui con un ottimo risultato di 55 colpi (+1), distanziandolo di soli due colpi. Pieroni, però, si è subito rifatto imponendosi nella Prima categoria "netto", con l’ottimo punteggio di 53 colpi (-1), distanziando di una sola lunghezza il secondo, Tiziano Pieri, con il punteggio di 54 colpi (par); terzo Emanuel Valori, con 56 colpi (+6). La Seconda categoria "netto" è stata vinta da un eccellente Ghislano Giannoni che, con il punteggio di 51 colpi (-3), si è portato a casa la vittoria, a discapito del secondo, Claudio Storai, che si è fermato a quota 54 colpi (par); terzo Fabrizio Lucchesi, con il punteggio di 55 colpi (+1). Nei "seniores" ha prevalso su tutti Thomas Kupfer con 57 colpi (+3), mentre si è aggiudicato il "nearest to the pin" alla buca 16 Claudio Storai, con la distanza di 0,90 cm dalla bandiera con il primo colpo.

Dino Magistrelli

