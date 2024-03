Golf. Settantasei colpi di felicità sul green “Colombo“. Sanvito si aggiudica il Royal Air Marco Trophy

Dopo che il maltempo ha costretto gli organizzatori a rinviare le gare in programma sabato 24 febbraio, i giocatori sono scesi regolarmente in campo domenica prendendo parte alle competizioni in programma sui percorsi del gruppo Colombo. Le nuvole hanno accompagnato i golfisti risparmiandoli dalla pioggia. Al Brianza ha fatto tappa il Royal Air Marco Trophy. Ha vinto Riccardo Sanvito con 76 colpi. In prima categoria Massimo Virgili (38) ha superato Filippo Costa (35) così come ha fatto in seconda Valentino Colombo (38) nei confronti di Giuseppe Ondeggia (36). In terza Alessandro Galli (41) ha realizzato il miglior punteggio netto assoluto riuscendo a piegare all’ultimo colpo il coriaceo Pietro Colombo a una sola lunghezza. Premi speciali a Vincenzo Mandelli e Sabrina Grandi, rispettivamente migliori senior e lady, entrambi a quota 37 punti. Al Golf Brianza Mattia Pizzi si è imposto nella gara Ares BPM con 82 colpi. In prima categoria Edoardo Meroni (37) ha vinto seguito da Claudio Testa (35) mentre in seconda Christopher Dixon (39) ha superato di misura Christian Giancola. Miglior lady Patrizia Negri (27), senior Andrea Dellera (37). A Camuzzago Edoardo Venezia ha vinto con 35 colpi la prima delle cinque tappe del The Series by Golf Television, gara giocata sulla distanza di nove buche. Luciano Canevini (21), Daniela Dell’Orto (21) e Mattia Bidasio (27) si sono imposti nelle tre categorie nette.

Andrea Ronchi