Golf. Silvy Beauty Golf Cup al Cus. Filippo Maggi arriva davanti a tutti
Domenica scorsa negli impianti del Cus Ferrara Golf, si è disputata la terza edizione della Silvy Beauty Golf Cup, gara individuale...
Domenica scorsa negli impianti del Cus Ferrara Golf, si è disputata la terza edizione della Silvy
Beauty Golf Cup, gara individuale su 18 buche stableford, suddivisa in quattro categorie.
Nonostante il temporale della notte, il campo – in ottime condizioni – ha permesso ai partecipanti di esprimere al meglio il proprio gioco, consegnando in club house risultati di grande livello in tutte le categorie.
Un ringraziamento speciale a Silvy Beauty per il sostegno e la collaborazione per l’ottima riuscita dell’evento che ha regalato ai partecipanti una giornata di salutare sport e divertimento.
Si è aggiudicato la manifestazione Filippo Maggi del Cus Ferrara con 34 punti lordi, +2 sul par del campo, che torna sul gradino più alto del podio dopo una lunga assenza.
Di seguito tutti i risultati dei vincitori.
1° CATEGORIA
1° Lordo Filippo Maggi Cus Ferrara 34
1° Netto Nicola Sita Cus Ferrara 39
2° Netto Giulio Orsi Cus Ferrara 36
2° CATEGORIA
1° Netto Mauro Padovani Cus Ferrara 41
2° Netto Francesco Trasforini Cus Ferrara 37
3° CATEGORIA
1° Netto Isabella Bedendo Cus Ferrara 39
2° Netto Riccardo Caselli Cus Ferrara 38
4° CATEGORIA
1° Netto Luca Malaspina Argenta 44
1° Ladies Rossella Fantuzzi Cus Ferrara 36
1° Seniores Riccardo Pasquali Cus Ferrara 38
Prossimo appuntamento domenica 5 ottobre con il Cains Moore Golf Trophy, sponsor storico del Cus Ferrara che rinnova ogni anno la collaborazione, confermando il proprio sostegno alle attività sportive e al movimento golfistico ferrarese.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su