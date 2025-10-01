Golf. Silvy Beauty Golf Cup al Cus. Filippo Maggi arriva davanti a tutti

Domenica scorsa negli impianti del Cus Ferrara Golf, si è disputata la terza edizione della Silvy

Beauty Golf Cup, gara individuale su 18 buche stableford, suddivisa in quattro categorie.

Nonostante il temporale della notte, il campo – in ottime condizioni – ha permesso ai partecipanti di esprimere al meglio il proprio gioco, consegnando in club house risultati di grande livello in tutte le categorie.

Un ringraziamento speciale a Silvy Beauty per il sostegno e la collaborazione per l’ottima riuscita dell’evento che ha regalato ai partecipanti una giornata di salutare sport e divertimento.

Si è aggiudicato la manifestazione Filippo Maggi del Cus Ferrara con 34 punti lordi, +2 sul par del campo, che torna sul gradino più alto del podio dopo una lunga assenza.

Di seguito tutti i risultati dei vincitori.

1° CATEGORIA

1° Lordo Filippo Maggi Cus Ferrara 34

1° Netto Nicola Sita Cus Ferrara 39

2° Netto Giulio Orsi Cus Ferrara 36

2° CATEGORIA

1° Netto Mauro Padovani Cus Ferrara 41

2° Netto Francesco Trasforini Cus Ferrara 37

3° CATEGORIA

1° Netto Isabella Bedendo Cus Ferrara 39

2° Netto Riccardo Caselli Cus Ferrara 38

4° CATEGORIA

1° Netto Luca Malaspina Argenta 44

1° Ladies Rossella Fantuzzi Cus Ferrara 36

1° Seniores Riccardo Pasquali Cus Ferrara 38

Prossimo appuntamento domenica 5 ottobre con il Cains Moore Golf Trophy, sponsor storico del Cus Ferrara che rinnova ogni anno la collaborazione, confermando il proprio sostegno alle attività sportive e al movimento golfistico ferrarese.