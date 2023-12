Golf: sono i vincitori della tappa del Tucano Race to Scotland. Baroni, Zini, Benatti e Pazienza al top

Giovanni Baroni super venerdì nella tappa del Tucano Race to Scotland al Matilde. Baroni ha vinto con 87 colpi mentre Eleonora Zini (28), Glauco Benatti (37) ed Elisa Pazienza (41) si sono imposti nelle tre categorie nette. Premi speciali ad Alessandra Davoli (24) e Franco Nicotra (34), migliori lady e senior. Sabato in campo a coppie nella gara Micky Creazioni. Il divertimento si è unito all’agonismo grazie alla formula louisiana. Alberto Dondi e Fabrizio Orsi (44) hanno staccato Andrea Gandolfi con Cristian Monari e Mauro Cervi con Stefano Melloni, appaiati a 40 punti. Domenica al circolo tappa del Villani Salumi Winter Tour. Successo per la modenese Alice Cavalli con 78 colpi. In prima categoria dominio di Giovanni Baroni (41) seguito da Piercarlo Rossi (32), in seconda Luciano Ferretti (38) ha superato di un colpo Francesco Mainini mentre in terza Raimondo Brizzi Albertelli (37) ha ottenuto la vittoria davanti a Giuliano Rossi (34).

Andrea Ronchi