Golf. Spettacolo Ravazzolo: il Nettuno d’Oro porta ancora una volta la sua firma

Il fine settimana del Golf Club Bologna è stato caratterizzato dal Nettuno d’Oro, gara giunta all’edizione numero 59 e che da sempre scandisce le stagioni del club di Monte San Pietro. La competizione è andata in scena sulla distanza di 36 buche da completare in due giornate.

I green hanno messo in difficoltà i giocatori, specie nella prima giornata che ha visto punteggi più alti.

Carlo Alberto Ravazzolo ha inciso nuovamente il proprio nome sulla tavola dei vincitori nella club house. Lo ha fatto con una gara in testa sin dalla prima tornata conclusa in 77 colpi. Prese le misure ha poi cambiato passo nel secondo giro completato in 74 per un totale di 151, sette oltre il par.

"È stata una vittoria da sogno" ha dichiarato a margine della premiazione. Alle sue spalle Edoardo Gallerani (154), quindi Stefano Varoli (155). In prima categoria Maurizio Livesi (144) ha avuto la meglio su Claudio Minghelli, appaiato nel punteggio totale ma con un secondo giro peggior per un solo punto.

Ha completato il podio Christian Carbognin (146). In seconda, giocata con formula Stableford, Domenico Faraco (73) ha prevalso nel testa a testa con Lorenzo Salmon (73) e Maurizio Minghelli (72) mentre in terza Michele Puglisi (75) ha superato di misura Enrico Majowiecki (74). Terzo posto a Giancarlo Boccia (73). La due giorni è terminata con la cena di gala per oltre 150 partecipanti.

Andrea Ronchi