Golf. Tappa del Rotary Road to Praga Bolelli è il migliore con 80 colpi

Sabato scorso soci Rotary e sostenitori si sono ritrovati al Modena Golf & Country Club per la tappa del circuito Rotary road to Praga. Come di consueto l’appuntamento ha avuto un risvolto legato alla solidarietà. In campo vittoria a Marco Bolelli, migliore assoluto grazie a un giro in 80 colpi. Maurizio Caselli (38) ha superato di misura Giovanni Pollini in prima categoria mentre in seconda Christian Obici (42) ha avuto la meglio su Francesco Passini, a pari punti ma con un peggior parziale nelle ultime buche. Il giorno seguente oltre 80 giocatori si sono presentati al via del Challenge Diamante Blondi. Paolo Rosanelli ha vinto completando le 18 buche da campionato in 75 colpi, tre oltre il par. In prima categoria Giovanni Pollini (39) ha confermato l’ottima forma imponendosi davanti a Mattia Muratori e Guido Barilla, appaiati a quota 36. In seconda Franco Nicotra (40) è stato irraggiungibile per Vittorio Casolo e Alessandro Guerra, staccati di quattro lunghezze, mentre in terza successo per un solo colpo di Carlo Pignatari (41) si Christian Obici (40). Ha compeltato il podio Mariadelia Zanella (39).

Andrea Ronchi