Golf. Tm Open, vince Danzi . Alberti supera Matricardi

Formule differenti ma epiloghi simili nelle gare che hanno avuto luogo al Golf Riviera. Entrambi i circuiti infatti prevedono sei tappe premiando i migliori dei mini-challenge con l’accesso alla finale nazionale. Il TM Open si è giocato con formula individuale. Ha vinto Emanuele Danzi che ha completato le 18 buche da campionato in 74 colpi. In prima categoria Gianmarco Alberti (36) ha accumulato punti preziosi per la finale superando di misura Alessio Matricardi (35) al termine di un avvincente testa a testa. In seconda Renato Gaudimonte (40) ha superato nettamente Andrea Calvi (38) mentre in terza Alfredo Masiero ha conosciuto una giornata di grazia realizzando ben 43 punti e risultando irraggiungibile per Maurizio Marconcini fermatosi a quota 36. Il giorno seguente il Ticket to Paradise è stato giocato con formula a coppie. Davide Zarotti e Mirko Marcucci hanno vinto con 69 colpi ipotecando l’accesso alla finale di Salsomaggiore. Nella categoria netta vittoria a Fabio Bacciocchi e Renato Gaudimonte (42) mentre Floriano Savini e Nicoletta Michelini (41) sono stati la miglior coppia mista.

Andrea Ronchi