Golf. Torneo Bmw-Mini Service Golf Cup, oltre settanta giocatori sul green de ’La Bagnaia’

Va in scena sabato la XII edizione della finale del Torneo di golf Bmw-Mini Service Golf Cup organizzato dal Centro Bmw e Mini Service Elettrodiesel Campatelli di Barberino Val d’Elsa sul green del Royal Golf Club La Bagnaia. Un appuntamento che quest’anno, come già nelle edizioni 2020 e 2021, è stato posticipato a settembre. Sono previsti più di 70 partecipanti divisi nelle varie categorie che dalla mattina di sabato affolleranno i luoghi magici del campo da 18 buche, esteso su 130 ettari di campagna toscana, disegnato dall’architetto Robert Trent Jones Jr.

In palio per i vincitori delle tante categorie, come a ogni edizione, voucher spendibili in accessori originali Bmw e Mini e prodotti della collezione Bmw Lifestyle e della Mini Lifestyle collection in un evento organizzato in collaborazione con Pianigiani Bags, storico e prezioso partner, e Birindelli Auto. Il tutto coordinato dalla passione per il golf di Tiziano Pianigiani, titolare del Centro Bmw e Mini Service Elettrodiesel Campatelli.

"Siamo felici di organizzare ancora il nostro torneo di golf a ‘La Bagnaia’ – ha detto Pianigiani pochi giorni prima della gara che lo vedrà tra i protagonisti anche nelle vesti di giocatore – per una giornata dedicata al divertimento e allo sport sul green. Ci saranno più di 70 giocatori, tutti concentrati per una gara di golf con eccezionali premi, voucher da scontare in lavorazioni, accessori, prodotti lifestyle Bmw e Mini".

Dopo la gara, tradizionale premiazione con presentazione di promozioni dedicate ai clienti giunti in finale e di autoriparatori indipendenti, e poi cena con i partner di Elettrodiesel Campatelli. Che vinca il migliore.

Guido De Leo