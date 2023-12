Golf. Torneo "Palla di neve». Ecco le prime due tappe

Si sono svolte le prime due prove della competizione golfistica "Palla di Neve 2023-2024", campionato a squadre di golf itinerante, sponsorizzato dall’azienda "La Cava srl" di Pietrasanta e organizzato da anni con buoni risultati dal Golf Club Garfagnana, con sede a Braccicorti di Pontecosi di Pieve Fosciana, durante il periodo invernale, con le gare che vengono disputate nei più bei campi di gioco della Toscana.

Nella prima tappa le sette squadre partecipanti, composte da quattri giocatori ciascuna, si sono affrontate con formula "quattro palle al migliore", dividendo, quindi, ogni squadra in due coppie, sul percorso garfagnino. In testa alla classifica, ora, ci sono ben due team che hanno consegnato lo stesso ottimo risultato di 74 punti (-2), somma dei due punteggi netti delle coppie e sono quelle capitanate da Stefano Toni e Tiziano Pieri, seguite, a distanza ravvicinata, dalla squadra capitanata da Dino Dini con 73 punti (-1); quarta classificata la squadra di Piero Lombardi con 71 punti (+1), quinta la squadra di Alessandro Berti con 66 punti (+6), sesta classificata quella di Mario Morganti con 62 punti (+10) e, infine, la squadra di Federico Pieroni, un po’ più attardata, con 54 punti (+18). Pieroni, però, si può consolare, perché, nella stessa giornata, ha disputato anche la finale del campionato sociale "lordo" 2023, aggiudicandosi la vittoria finale, battendo in match play per 4 a 3 Stefano Dini. Pieroni, con questa vittoria, si aggiudica il titolo di campione sociale 2023.

Nel corso della seconda tappa, disputata con formula "louisiana", in testa alla classifica ancora la squadra di Stefano Toni che ha conseguito l’eccezionale score di 57 punti netti (-21). Al secondo posto quella di Alessandro Berti con 55 (-19); terzi a pari merito i team di Dino Dini e di Piero Lombardi con 54 punti (-18); al quinto posto altre due squadre a pari merito: quelle di Federico Pieroni e di Tiziano Pieri con 52 punti (-16). Ha chiuso la classifica la squadra di Mario Morganti con 51 punti (-15).

Dino Magistrelli