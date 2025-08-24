Golf. Trionfo dei Dini nello "Spain Race»

Al Golf Club Garfagnana di località Braccicorti di Pontecosi di Pieve Fosciana è stato disputato il trofeo "Gadget Golf Spain Race", gara a coppie formula "Louisiana" che fa parte di un circuito nazionale che prevede, per i vincitori delle varie categorie, l’accesso alla finale nazionale al circolo San Vigilio Golf sul lago di Garda. Da qui, per i vincitori della finale nazionale, ci sarà l’accesso alla finale internazionale da disputare in Spagna.

Nella classifica "Lordo" ha prevalso su tutti la forte coppia castelnuovese formata dalla famiglia Dini, Moreno, il papà e Stefano, il figlio, con l’eccellente risultato di 42 punti (-6). I Dini si sono imposti sui secondi classificati grazie ad un miglior punteggio sulle seconde nove buche. Infatti la seconda coppia classificata, formata da Daniele Biagioni e Maiko Piagentini, ha ottenuto lo stesso punteggio di 42 punti (-6). Biagioni e Piagentini, però, si sono subito consolati, classificandosi primi nel "Netto", con l’ottimo score di 45 punti (-9), grazie al quale hanno distaccato di tre colpi la seconda coppia, formata da Michele Muzzarelli e Daniele Medici che hanno conseguito l’ottimo punteggio di 42 punti (-6); terzi Antonio Casaroli e Alessandro Berti con il punteggio di 40 punti (-4).

Il presidente Rodolfo Lombardi ha ringraziato lo sponsor e tutti i partecipanti della gara e ha dato appuntamento alla prossima annuale gara in notturna "Golf sotto le stelle", sponsorizzata dall’azienda vinicola Dal Bello di Asolo, in provincia di Treviso.

D. Mag.