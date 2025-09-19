GOLF. Trofeo "Barone Pizzini» agli Alisei di Pietrasanta: un successo di sport e convivialità

Al Golf Club Alisei di Pietrasanta si è svolto, con grande partecipazione, il trofeo sponsorizzato dalla prestigiosa casa vinicola Barone Pizzini. Nonostante la stagione estiva volga ormai al termine, le gare del circolo versiliese continuano a registrare il tutto esaurito: quest’anno, in particolare, il calendario degli Alisei è stato seguitissimo, con un entusiasmo crescente da parte di soci e ospiti. La partnership con Barone Pizzini, realtà di eccellenza nel panorama vitivinicolo italiano, ha aggiunto un tocco di prestigio e convivialità alla giornata, unendo sport e cultura enologica in un connubio particolarmente apprezzato dai partecipanti. Questi i risultati sul campo: Pierfranco Pelliccia e Luigi Dalle Luche 1ª coppia "Lordo" con 51 colpi; Claudia Genovesi e Giorgio Lazzeri 1ª coppia "Netto" con 47 colpi; Roberto Cinquini e Alberto Dollini 2ª coppia "Netto" con 50 colpi (pari merito con le coppie Thomas Traversi-Claudio Zappia e Paul Cropper-AndreaLucarini); 1ª coppia mista Beatrice Corfini e Fabrizio Cinelli con 55 colpi. Appuntamento adesso a domenica 28 settembre per l’ultima gara individuale valida per il Campionato Sociale 2025.

Da sempre punto di riferimento in Versilia per chi ama coniugare sport e natura, l’Alisei continua a distinguersi per qualità delle iniziative e atmosfera accogliente. Il successo dell’evento conferma come il golf non sia più soltanto uno sport di nicchia: oggi è una disciplina aperta a tutti, capace di attrarre giocatori di ogni età e livello, praticabile in tutte le stagioni e in grado di valorizzare territorio e socialità.