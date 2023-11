Golf. Trofeo Elba Metalli. Vince Mauro Assirelli

Proseguono senza interruzione le gare al golf Argenta. Domenica si è concluso il circuito di 10 tappe del Trofeo del 32° by Elba Metalli che ha visto la vittoria di Mauro Assirelli nella finale a quattro disputata contro Delves Coatti, Guido Leoni e Mauro Capra. È terminato anche lo “score d’oro, competizione che premia i giocatori che realizzano durante l’anno agonistico, il miglior punteggio in ogni buca. In prima categoria vittoria di Alessio Perazzini con 56 colpi, in seconda Fabrizio Ghetti con 60 ed terza Aldo Borgatti con 62.

Nel campionato sociale match play, classifica pareggiata, vittoria di Nicoletta Sansoni, mentre nella classifica medal il vincitore sarà uno tra Lorenzo Gotti e Guido Leoni.