Golf. ’Trofeo Immobiliare San Pietro’: sul green del Cus sono Priani e Chiarolla ad imporsi

Il campo da golf del Cus Ferrara ha ospitato domenica la prima edizione del Trofeo Immobiliare San Pietro che, grazie alle condizioni meteo finalmente perfette, ha visto al via tantissimi appassionati di tutti i livelli divisi in molteplici categorie. Tra putt precisi e colpi mirati, il green è diventato palcoscenico di una competizione avvincente e di una giornata coinvolgente per tutti i partecipanti. Le conversazioni tra buche e i momenti di relax post gara hanno arricchito l’esperienza complessiva, trasformando il torneo in un’occasione di divertimento e condivisione per tutti i partecipanti.

A fine giornata la proclamazione dei vincitori. Questi i risultati:

1° CATEGORIA

1° Lordo Sergio Priani G.C.Arzaga 29

1° Netto Giuseppe Chiarolla Cus Ferrara 33

2° Netto Roberto Magistris Cus Ferrara 32

2° CATEGORIA

1° Netto Mirco Boccato Cus Ferrara 37

2° Netto Simonetta Danieli Cus Ferrara 37

3° CATEGORIA

1° Netto Claudio Trenta Cus Ferrara 39

2° Netto Cesare Ramadani Cus Ferrara 36

4° CATEGORIA

1° Netto Francesco Marzioni Casalunga 38

PREMI SPECIALI

1° Ladies M.Alberta Squarzoni Cus Ferrara 34

1° Seniores Paolo jr Pirazzi Cus Ferrara 35

Il prossimo fine settimana si prospetta ancora più ricco, con due competizioni. Sabato si terrà il Trofeo Golfimpresa, domenica seconda edizione del Trofeo Frantoio oleario.