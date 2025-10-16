Golf. Valdimontone: vittoria nel Golfazzoletto

Le Contrade sono scese in campo al Royal Golf La Bagnaia per la 17ma edizione della gara Golfazzoletto. L’evento è intitolato alla memoria di Fabio Santini, scomparso qualche anno fa. Dopo due successi consecutivi l’Istrice si è dovuto piegare al Valdimontone mentre, proprio come lo scorso anno, il Nicchio ha completato il podio. La gara è andata in scena su un percorso in condizioni eccellenti e il meteo ha reso la giornata golfisticamente perfetta. Nella gara individuale, in prima categoria Duccio Grandi (32) ha preceduto Vittorio Cascino (29). In seconda Duccio Camaiani (37) ha avuto la meglio su Roberto Martini, a pari punti ma con un peggior parziale nelle ultime buche. In terza Alberto Barresi (39) ha prevalso nell’avvincente testa a testa con Pierpaolo Bianciardi, appaiato nel punteggio ma incappato in una partenza da incubo dopo il giro di boa. Francesco Siliberto è stato il migliore nella categoria lorda, quella dei colpi effettivamente giocati, con 87 mentre Alioscia Lombardini (38) ha prevalso tra i senior.

Andrea Ronchi