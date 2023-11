Golf. Verucchio, Calderoni-Brandina ok. Riviera: vincono Arduini e Pietanesi

Marco Calderoni e Stefano Brandina sono stati i protagonisti della ‘Holeween’, gara giocata con divertente formula a coppie al Rimini Verucchio Golf. La strada per la vittoria però non è stata lineare poiché la consolidata coppia, non nuova ai successi, ha dovuto faticare per piegare la resistenza di Marco D’angeli e Norma Giorgini, terminati a un solo colpo dai vincitori. In un clima di festa applausi e sorrisi anche a Silvia Ercolani Casadei e Benedetta Brandina (39), miglior coppia lady. Al Golf Riviera c’è stata la tappa del Race to Fairmont Royal Palm Marrakech, circuito che avrà il proprio epilogo nella città del Marocco. Francesco Arduini e Federico Pietanesi hanno vinto con 68 colpi. Nella categoria netta Fausto Salsano e Luca Centurelli (45) hanno avuto la meglio su Jacopo Della Mora con Sauro Serrangeli e Giovanni Forlano con Elisabetta Petrucci, appaiati a quota 44. Matteo Bernabé si è imposto nella tappa del Tucano Race to Scotland con 73 colpi.

Andrea Ronchi