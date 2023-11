Gonzalez trascina Matelica. Arriva la quarta vittoria

SOLMEC

59

THUNDER MATELICA

71

SOLMEC RHODIGIUM : Viviani 9, Martin, Battilotti 3, Tumeo 6, Bonivento 6, Zanetti 23, Cadoni, Furlani 6, Ballarin, Hatch 6, Poletto. All. Pegoraro.

HALLEY THUNDER MATELICA: Kraujunaite 2, Cabrini, Stronati, Celani, Georgieva 6, Gramaccioni 25, Gonzalez 22, Zamparini, Poggio 6, Montelpare, Offor 2, Sanchez 8. All. Sorgentone.

Arbitri: Schiano Di Zenise di Trieste e Andretta di Udine.

Parziali: 23-16, 32-34 (9-18), 51-49 (19-15), 59-71 (8-22).

Nella quinta giornata di A2 femminile la Halley Thunder sbanca Rovigo e torna a casa con la quarta vittoria stagionale. Un successo maturato nell’ultimo quarto (parziale netto: 8-22), quando capitan Pepo Gonzalez ha infiammato il canestro avversario con quattro "bombe" da urlo negli ultimi, decisivi, 3 minuti e mezzo di partita. Le matelicesi non hanno avuto un buon approccio alla gara. Però hanno avuto pazienza e sono riuscite a portarsi al riposo in vantaggio (32-34), dopo aver a lungo inseguito. Molto bella la quarta frazione, giocata punto a punto, fino a uno scatto di Rovigo (51-46), tamponato da una tripla della Gramaccioni sulla sirena (51-49). Dopodiché, grazie a Offor e Georgieva sotto le plance, nonché a Gramaccioni e Gonzalez in regia, la Thunder è tornata in vantaggio, chiudendo il match dalla distanza col capitano "Pepo" spietato cecchino.

m. g.