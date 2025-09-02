Gottardi, Amburgo è d’oro: "La vittoria della costanza"

Un’emozione palpabile a fine match, domenica, un successo di grande prestigio all’Elite 16 di Amburgo che proietta Valentina Gottardi (e la compagna Reka Orsi-Toth) nell’olimpo delle grandi beacher contemporanee. Il successo finora più prestigioso per la modenese classe 2002 potrebbe essere la pietra angolare di una carriera che promette di decollare, "anche se dobbiamo lavorare ancora su tanti particolari" racconta la giovane geminiana che si sta facendo largo a suon di risultati tra le migliori giocatrici del pianeta.

Valentina, partiamo da un anno fa: come ha vissuto il cambio di compagna?

"Le strade con Marta Menegatti si sono divise dopo le Olimpiadi di Parigi, lei ha fatto scelte di vita diverse e io ho fatto un po’ di prove con alcune compagne. Volevamo essere sicuri, con lo staff, di fare la scelta giusta. Si è così deciso che Reka Orsi-Toth fosse la mia compagna e direi che alla fine la scelta abbia proprio pagato, nonostante per ora il poco tempo insieme".

Ha detto che vi mancava sempre poco per riuscire ad agguantare il podio. Cosa avete trovato ad Amburgo?

"Prima che Reka si facesse male (un piccolo infortunio patito a Montreal, ndr) eravamo sempre lì, coi quinti posti agli Elite e un secondo posto ai Challenger. Dopo il suo infortunio abbiamo perso un po’ del nostro gioco, ma abbiamo recuperato in fretta, è bastato poco".

In finale avete battuto le brasiliane Thamela e Victoria numero uno nel ranking: che partita è stata?

"Il primo set è stato difficile, non ci facevano prendere il ritmo. Poi c’è stato un cambio di atteggiamento: abbiamo aggredito di più, forzato la fase break con un cambiopalla solido e poi il tie-break è stato tranquillo".

C’è stato un momento in cui ha capito che avevate fatto ‘clic’?

"Non uno in particolare ma la nostra grande costanza fin dal primo torneo".

I Mondiali dal 14 al 23 novembre in Australia: quanto valgono?

"Faremo pochi tornei adesso, ci alleneremo di più preparandoci anche atleticamente per i Mondiali, l’evento più importante senza dubbio. Lavoreremo tanto sulle nostre imperfezioni tecniche, siamo giovani e secondo me abbiamo grande margine".

Le Olimpiadi sono lontane, ma il percorso per arrivarci è segnato?

"L’obiettivo sono sempre le Olimpiadi, nel beach sono troppo importanti. È il nostro primo anno del ciclo olimpico, quello in cui si fanno anche un po’ di esperimenti. Alla fine abbiamo capito che vogliamo puntare su questa coppia".

Quando la rivedremo a casa? "Adesso sono a Modena, appena rientrata da Amburgo. Festeggerò bene con la mia famiglia, poi giocherò il campionato italiano a Bellaria nel weekend".