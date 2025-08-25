Gp Città di Pescia. La festa dei Giovanissimi. Ecco vincitori e premiati

Le vittorie non contano perché i miniciclisti del pedale lo dicono tutti, devono solo divertirsi nelle loro gare. Nel centro storico di Pescia i piccoli hanno trovato sicuramente l’ambiente giusto, in particolare con l’area giochi in Piazza Mazzini, e si sono divertiti ricevendo vari riconoscimenti, grazie agli organizzatori della Virtus Settimo Miglio di Settimello di Calenzano con il presidente Paolo Traversi e la collaborazione dell’amministrazione comunale. In palio il primo Gran Premio Città di Pescia-Parco di Pinocchio, presenti 176 giovanissimi dai 6 ai 12 anni con premi per tutti i partecipanti e per le società iscritte e riconoscimenti speciali alle società provenienti da fuori Regione).

Inoltre sono stati consegnati biglietti gratis a tutti, bambini e bambine, per l’ingresso al vicino Parco di Pinocchio a Collodi, oltre a gadget vari. La manifestazione, snodata su un circuito di 800 metri, ha visto anche la presenza della consigliera nazionale della Federciclismo Laura Puccetti. Tra le società ha vinto l’Olimpia Valdarnese di Montevarchi.

Queste le classifiche individuali delle sei batterie. Categoria G1: 1)Gregorio Giglio (Team Fabiana Luperini); 2)Edoardo Peri (Olimpia Valdarnese); 3)Ettore Bartoli (MB Academy). Cat. G2: 1)Francesco Peri (Olimpia Valdarnese); 2)Brando Caleca (UBXT De Angeli); 3)Matteo Picariello (Team Valdinievole). Cat. G3: 1)Leon Luis Agnoli (Team Nereggi); 2)Davide Capitoni (Uc Empolese); 3)Diego Bindi (Montecarlo Ciclismo). Cat. G4: 1)Zeno Bertolucci (Blu Team); Bryan Palumbo (Coltano Grube); 3)Gabriele Grandi (idem). Cat. G5: 1)Damiano Borri (Vaiano Bike); 2)Dario Picariello (Team Valdinievole); 3)Leonardo Conti (Aquila). CAT: G6: 1)Massimo Peretti (Avis Amelia); 2)Mattia Gervasoni (Pessano); 3)Filippo Vanelli (Biringhello). Nel settore femmnile hanno vinto le sei batterie Diana Da Prato (Milleluci), Serena Bartolozzi e Margherita Peri (Olimpia Valdarnese), Giulia Maggiore (Vaiano Bike), Bianca Maioli (Team F. Luperini), Noemi Cianti (Empolese). SOCIETA: 1)Olimpia Valdarnese; 2(Coltano; 3)Team F. Luperini.

Antonio Mannori