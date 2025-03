GP Duomo, corsa show. La classicissima al via

Il maltempo non ferma i prestigiosi Gran Premi Duomo ed Etruria che si correranno domenica 16 marzo all’ippodromo Visarno ‘Cesare Meli’ di Firenze. Sarà una grande festa del trotto ad alti livelli, con il patrocinio di Masaf e Grande Ippica Italiana, insieme alla collaborazione per eventi collaterali con Aci Firenze che compie i 125 anni e Scuderia Clemente Biondetti per le auto storiche.

Il 79° Gran Premio Duomo (montepremi euro 154.000), Gruppo 1, una delle più storiche classiche sul miglio italiane, vedrà la presenza di nove trottatori eccellenti, con pronostici da autentico rebus. Per i titoli acquisiti in evidenza il 7 anni Capital Mail vincitore nel 2024 del Gp Lotteria di Napoli; il 9 anni Always Ek primo nel Gp delle Nazioni e dotato di un record in 1.08.6 sulla breve distanza; il 6 anni toscano Dany Capar di Alex Gocciadoro, affermatosi nel Palio di Montegiorgio e il quotato francese Ideal San Leandro. Questi i cavalli e i driver: Chance Ek (Gubellini), Ideal San Leonardo (Goop), Bleff Dipa (Vecchione), Dany Capar (Gocciadoro), Always Ek (Djuse), Capital Mail (Stefani), Diamond Truppo (Velotti), Callisto (Amitrano) e Diamond Francis (Farolfi).

L’inizio delle sette corse in programma è fissato per le 14.45; i cancelli, con la terrazza buffet apriranno alle 13.

A fianco del Gp Duomo spiccano la Divisione Maschile e Femminile (euro 25.300 ciascuna), Gruppo 3 sui 2020 metri del Gp Etruria, che quest’anno compie 80 anni. Fra i dieci partenti dell’Etruria Maschi svettano come favoriti i nomi di Golden Boy con Alessandro Gocciadoro e Galileo Ferm; mentre nella versione femminile si preannuncia il dominio di Giovaz, vincitrice del Gp Anact e Allevatori, pilotata da Antonio di Nardo, buone chances di piazzamento vantano Gabri Cap con Pezzatini e Gioia Mia Col. Lo spettacolo e il valore dei cavalli è assicurato.

Trotto e calcio andranno a braccetto domani al Visarno ‘Cesare Meli’. Dopo le corse, infatti, il pubblico potrà assistere alla partita Fiorentina-Juventus sugli schermi ad alta definizione dell’Hippodome.

Francesco Querusti