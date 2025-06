Gp Parco Alpi Apuane: successi al meeting nazionale e attesa per la Coppa Europa

Il calendario primaverile delle gare "Fidal" su pista è entrato nel vivo e gli atleti del Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde sono sempre protagonisti. Al meeting nazionale organizzato a Rodengo Saiano (Brescia), ottimo esordio dell’allievo Ermes Plano che ha chiuso in 10’ 56” la gara degli 800 metri, staccando il pass per i campionati nazionali di specialità di Rieti e a un secondo dal record societario datato 2015 e stabilito da Giovanni Boccoli.

Nutrita la composizione delle serie dei 3mila metri, con oltre duecento atleti al via. Nicolò Bedini ha fatto fermare il cronometro in 8’07”, chiudendo al quinto posto della classifica generale. Lorenzo Brunier, al rientro dopo diversi mesi di assenza per guai muscolari, ha fatto registrare il tempo di 8’23”, mentre hanno stabilito il nuovo personale sulla distanza Francesco Da Vià e Jan Pierre Vallet in 8’25” e la promessa Loic Proment in 8’ 35”.

Soddisfazione per il tecnico Moreno Gradizzi che ha scoperto le qualità e segue giornalmente questi promettenti giovani atleti biancoverdi.

Intanto cresce l’attesa per la prova di Francesco Guerra, in nazionale, a Pace’, in Normandia, nella Coppa Europa per nazioni, dove l’ atleta del Parco Alpi Apuane difenderà i colori azzurri nella gara dei 10mila metri.

Dino Magistrelli