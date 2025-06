Graffeo e Lari campionesse d’Italia Uisp. Sono loro le regine della crono a coppie

La pisana Valeria Graffeo della squadra "La belle equipe" assieme ad Alessandra Lari della "Bicisport Sanguinetti" hanno vinto il Campionato nazionale cronometro a coppie della Uisp. Un grandissimo traguardo per l’atleta locale, che si è laureata campionessa italiana di categoria. Dopo l’assegnazione delle maglie di campione regionale toscano nelle specialità della cronometro individuale, cronometro a coppie e su strada, la grande stagione del ciclismo amatoriale UISP in Toscana si è proseguito con un evento di rilievo nazionale: il Campionato Nazionale Cronometro a Coppie, che si è disputato domenica scorsa a Livorno.

La Uisp regionale, con un’organizzazione collaudata, è riuscita quest’anno a portare sul proprio territorio una rassegna tricolore di grande prestigio, dando continuità a un impegno costante nella promozione dello sport ciclistico per tutti. Un percorso tecnico ed esigente quello del tracciato della cronometro a coppie che misura complessivamente 17 km, con partenza da via Firenze, proseguendo lungo via Pian di Rota, via delle Sorgenti, fino a raggiungere la località Nugola, dove sarà posizionato il giro di boa.

Da lì, i partecipanti sono tornati verso il punto di partenza, completando un anello ondulato, tecnico, capace di mettere alla prova l’affiatamento e la sinergia delle coppie in gara. Un tracciato che ha richiesto ritmo, precisione e gestione dello sforzo, reso ancora più interessante dalla morfologia del territorio livornese e dalle possibili condizioni meteo tipiche di fine giugno. Graffeo ha già un ricco palmarès nonostante abbia iniziato da meno di anni.

Nel 2024 sono arrivati i primi risultati di successo nelle gare in circuito, con il terzo posto al Campionato Toscano amatoriale su strada Uisp, la vittoria del Trittico Larcianese, la vittoria del giro della Riviera Apuana, con una memorabile vittoria in fuga nella gara di Massa nel settembre dell’anno scorso, e dimostrando continuità nei risultati Graffeo ha ottenuto il secondo posto alla Coppa Toscana Uisp. Totale gare vinte nel 2024: dieci. Quest’ anno ha vinto anche il titolo del Campionato Toscano cronometro individuale Uisp.

Lari, tra i vari podi, ha vinto: campionato toscano su strada a Montignoso e campionato nazionale su strada a Casciana. Carlo Venturini