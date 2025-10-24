Gran finale a Miravalle. Lo show del motocross

di Francesco Tozzi

Tutto pronto per l’ultima prova del campionato tosco-umbro di motocross che si terrà domenica 26 ottobre 2025 al circuito di Miravalle. Un finale di stagione di tutto rispetto, visto che scenderanno in pista sul tracciato montevarchino le categorie MX1 e MX2 Rider, Expert, Fast, Elite; 125 Junior e Senior; Challenge MX1 MX2; Femminile; Veteran, Super Veteran e Master. Domani la pista sarà aperta per gli allenamenti e per gli iscritti alla gara è prevista una grande lotteria con ricchi premi. Al Miravalle Circuito, gestito dal Moto Club Brilli Peri, sarà sempre attivo il servizio di ristoro con prodotti delle aziende agricole del territorio a km 0. Anche per domenica l’ingresso sarà gratuito. Nei giorni scorsi Miravalle ha ospitato per la prima volta il BetaDay, la grande festa annuale dedicata al mondo Betamotor. Due giornate, sabato 4 e domenica 5 ottobre, all’insegna dell’adrenalina e del divertimento per piloti, appassionati e famiglie. Test ride della nuova gamma Enduro e Cross MY26, prove dedicate ai minitrial, scuola Trial per i più piccoli, e la possibilità di incontrare i piloti ufficiali Beta durante le sessioni autografi. Il weekend ha visto anche lo svolgimento delle finali del Trial Master Beta e dell’Enduro Master Beta 2025, con sfide spettacolari e una partecipazione da record. A rendere il tutto ancora più speciale le premiazioni ufficiali e la lotteria benefica a favore di Lettera 8, simbolo del legame tra sport, solidarietà e passione.

Da ora in poi il Brilli Peri concentrerà le proprie energie sull’organizzazione del Mondiale 2026 che si terrà il 21 giugno. Un appuntamento prestigioso che prende il nome di Gran Premio d’Italia. Sarà l’undicesima prova e, oltre alle classi MX2 e MXGP, comprenderà anche una prova del torneo Femminile e del campionato europeo classe 125. La notizia dell’assegnazione a è stata ufficializzata da Infront Moto Racing.