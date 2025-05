Gran Premio della Liberazione: trionfo di Sergio Pellegrino a Savignano sul Rubicone

L’edizione numero 48 del Gran Premio della Liberazione, per le categorie allievi ed esordienti di ciclismo su strada, si consuma sulle colline di Savignano sul Rubicone.

E’ la categoria esordienti 2 che regala tante soddisfazioni alle Due Torri. Successo per Sergio Pellegrino (nella foto), originario di San Lazzaro, già campione provinciale e punto di forza della Ceretolese 1969. Pellegrino bissa il successo dello scorso anno giungendo nuovamente solo al traguardo dopo aver percorso i 30,8 km di gara alla media di 39,65 km/h nonostante il dislivello altimetrico di tutto rispetto (260 metri).

Negli 8 giri del circuito Sergio stacca tutti gli avversari e, dopo aver vinto il Gran Premio della Montagna per essere transitato primo sul Colle di Castelvecchio ai giri 3 e 5, si impone completando gli ultimi due giri in solitudine. Il gran Premio Liberazione, organizzato dalla Polisportiva Fiumicinese, dispone di un albo d’oro eccellente; nel 1986 Marco Pantani vinse tra gli allievi. Tra 2010 e 2012 il sanlazzarese Lorenzo Fortunato si impose sia come Esordiente che come Allievo.