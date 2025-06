Gran Premio della Repubblica 2025: trionfo di B A Superhero all'Ippodromo Arcoveggio

Una pista in eccellenti condizioni di scorrevolezza e un pubblico delle grandi occasioni, ha immortalato l’edizione 2025 del Gran Premio della Repubblica, sfida storica che connota l’Ippodromo dal lontano 1948. In nove al via, i protagonisti della kermesse bolognese avevano nello yankee B A Superhero il più atteso in sede di pronostico, con l’allievo di Alessandro Gocciadoro preferito dal betting a Extra Model ed Ernesto Spritz, il primo garanzia di rendimento e regolarità guidato da Roberto Vecchione, il secondo emergente di casa Sarzetto con Andrea Farolfi in sediolo.

La fase d’avvio della gara ha registrato la repentina squalifica di Brezza Du Kras mentre Dana Ek ha conquistato subito l’iniziativa per poi cederla a B A Superhero che ha gestito la corsa giocando sui parziali anche quando ha dovuto rintuzzare il forcing di Extra Model. Al mezzo giro conclusivo il leader rispondeva colpo su colpo agli attacchi degli avversari sino a staccare la compagnia e vincere in 1.12.5 su Dana Ek, colpevolmente trascurata dai pronostico, ma brillante sino all’ultimo metro e su un Ernesto Spritz ormai entrato di diritto nel novero dei free for all di passaporto tricolore.

In sediolo al vincitore B A Superhero, al rientro dalla vigilia di Natale 2024 quando corse in Svezia e al primo successo in corse di gruppo, un Alessandro Gocciadoro particolarmente contento dopo un pomeriggio avaro di soddisfazioni. Adesso questa vittoria, il driver emiliano è assurto al terzo alloro in carriera nel Gran Premio della Repubblica. E ora l’ippodromo Arcoveggio, almeno per quello che concerne le corse, si prende la consueta pausa estiva con l’attenzione che si sposta in Romagna. Le riunioni, come tradizione, così come lo spettacolo, riprenderanno dalla seconda metà di settembre.