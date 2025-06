Gran Premio della Repubblica: Extra Model e B A Superhero protagonisti all'Arcoveggio

Edizione numero 77 del Gran Premio della Repubblica. Oggi, l’Arcoveggio – l’inizio delle corse è previsto per le 16,05 – regala non solo il celebre Gran Premio, ma anche altre sette prove per una grande giornata di ippica. Una grande festa attende gli appassionati di trotto con un appuntamento agonistico che è la pietra miliare del calendario classico tricolore.

Per la disputa di questa edizione del ‘Repubblica’, in otto hanno accettato il confronto con Extra Model, eccellente performer che durante la stagione dei quattro anni è assurto ai vertici della leva 2020 e, nonostante un calo negli ultimi mesi, potrebbe essere il vero candidato alla vittoria assieme a quello che viene indicato come l’oggetto misterioso, si tratta di B A Superhero, pedina del team Gocciadoro. C’è da dire che se per l’allievo di Vecchione la pista non presenta incognite, per lo yankee in trasferta da Noceto l’esordio bolognese potrebbe nascondere qualche insidia. Sembra in grande forma Brezza du Kras, giumenta di casa Riccio che può contare su un ottimo numero uno d’avvio. Attenzione a Callisto e Dali Prav.

E le altre corse? La prima corsa è d in programma alle 16,05, è una sfida in rosa tra 9 esponenti della leva 2022 capeggiate dalla promettente Gianira Caf in grado di tornare al successo, contro Girlonfire Obfont e la veloce Giulietta Jet affidata alle mani di Andrea Farolfi. La seconda corsa è riservata ai gentlemen che scenderanno in pista a sostegno dell’Associazione Uildm ricordando Lamberto Govoni. Saranno Cristal Dancer, Crusoe dei Greppi e Esedra Cub a contendersi la vittoria. Alla terza saranno di scena le giumente di 4 anni con Florida Spav che ripropone la partnership di successo formata da Vp, Paolo Romanelli per la giubba di Karin Walter Mommert contro le coetanee Fede Italia con Lorenzo Baldi e Floirida Lake guidata da Andrea Farolfi. La leva 2022 torna in pista alla quarta con Garonne e Pietro Gubellini nei panni dei favoriti sulle coppie Gocciazzurra Cap-Di Nardo e Ginevra Ek-Gocciadoro.

La quinta è nel ricordo di Roberto Andreghetti; sette free for all dal prestigioso curriculum si sfidano sul miglio in una prova ad alta velocità con Elettra D’Esi, Fiorano e Cannes dei Greppi a disputarsi la vittoria. La generazione 2021 torna in vetrina alla sesta corsa con il premio Sandra Pellegrino. In chiusura, handicap di qualità e progetti di fuga per la gloriosa e pluripremiata Africa Jet.

Previsto un pomeriggio per le famiglie: dalle 16,30 alle 19 sarà possibile trascorrere momenti indimenticabili con i pony del Bologna Equestrian Center per quello che viene chiamato il Battesimo della sella. Oggi si chiude anche la stagione primaverile dell’Arcoveggio che riaprirà i battenti il 18 settembre.