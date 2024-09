Grand Prix di Riga. La coppia milanese. Tali-Lafornara vince la tappa in Lettonia

In barba al caldo, in Lettonia è già iniziata la stagione del pattinaggio di figura. Nella prima tappa del Junior Grand Prix di Riga (massimo circuito giovanile della disciplina) l’Italia ha iniziato con il “pattino” giusto. La coppia azzurra, formata dai milanesi e atleti dell’Ice Lab di Bergamo, Noemi Maria Tali e Noah Lafornara, ha portato a casa una convincente vittoria, sbriciolando il proprio primato personale. Le premesse c’erano tutte: già nella giornata di venerdí, durante la Rhythm Dance, avevano ritoccato il proprio record per poi continuare nella free dance con la migliore performance di sempre (98.31), per un punteggio totale di 161.26.

I due hanno preceduto con un buon margine gli statunitensi Caroline Mullen e Brendan Mullen (156.42) e i tedeschi Darya Grimm e Michail Savitskiy (156.33). Era dal 2007 che una coppia italiana non otteneva il primo gradino del podio: gli ultimi a piazzarsi davanti a tutti erano stati, a Sofia, Isabella Pajardi e Stefano Caruso. I lombardi, con Tali classe 2004 e Lafornara (nato a New York ma milanese) classe 2005, già a ottobre 2023 avevano riscritto una pagina del pattinaggio di figura ottenendo il bronzo all’esordio in una gara internazionale (all’ISU Grand Prix in Armenia), riportando l’Italia sul podio dopo 14 anni. G.L.