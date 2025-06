Grand Prix Offshore a Cervia: adrenalina e spettacolo nel Campionato del Mondo

Tutto è pronto per il Grand Prix Offshore Cervia-Milano Marittima, prima tappa del Campionato del Mondo Offshore Classe 3D/5000, in programma da venerdì sino a domenica. Un evento internazionale che porterà in Romagna il meglio della motonautica mondiale, tra adrenalina, spettacolo e passione per il mare. In gara nove equipaggi provenienti da Italia, Svezia, Finlandia e Francia, pronti a sfidarsi in due spettacolari manche nella disciplina considerata la Formula Uno del mare per velocità, potenza e livello tecnico. Prima gara1, una short race in programma venerdì nel pomeriggio, poi gara2, long race, prevista per domenica esattamente a mezzogiorno.

Sono numerosi i team azzurri attesi sulle acque di Cervia. Tra questi vanno ricordati il team D20 con il romano Serafino Barlesi, in coppia con lo svedese Joakim Kumlin, neo campioni europei, dopo il trionfo nella tappa di Trani. Inoltre su D10 Andrea e Lorenzo Bacchi, su D6 Giampaolo Montavoci e Leopoldo Assi, cui si aggiungono altri quattro equipaggi: Fabio Magnani e Alberto Huober (D8), Fernando De Mitri e Mario Petroni (D17), Diego Cardazzo e Gianluca Coltro (D2), infine Roberto Lo Piano e Alfredo Amato (D3). Non mancheranno neppure equipaggi stranieri di grande esperienza come i franco-norvegesi Francois Pinelli e Jan Trygve Braaten (D96) nonché i finlandesi Marcus Johnsson e Jussi Myllymaki (D101). Sono due le location principali. Il porto turistico di Cervia, dove si svolgeranno le gare e saranno visibili le imbarcazioni, ma anche piazza Torre San Michele che ospiterà il villaggio ufficiale, il palco per l’intrattenimento e le attività aperte al pubblico. Il tutto assolutamente in maniera gratuita. Tanti show, oltre alle due gare in programma. Ci saranno, infatti, le esibizioni di freestyle jetsky con il campione del mondo Roberto Mariani e le acrobazie aree sull’acqua con lo spettacolare Fly Tandem Show Hydrofly. u.b.