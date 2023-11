Grande appuntamento per la scuderia Rosanna Conti Cavini. Giuseppe Carafa stasera sul ring per il titolo italiano pesi leggeri Torna la grande boxe in Puglia con una serata di gala che vedrà il Campionato Italiano dei pesi leggeri e tanti titoli in palio di varie discipline di sport da combattimento. Inoltre, il primo match in Italia di gym boxe autonoma in carrozzina ufficialmente riconosciuto.