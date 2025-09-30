Grande ciclismo oggi a Terranuova con la “Ruota D’Oro”

Arezzo, 30 settembre 2025 – A Terranuova è il giorno della Ruota d’Oro, tradizionale appuntamento per i “puri” del pedale nella categoria Under 23: la complessa macchina organizzativa, in moto da mesi, è pronta per la corsa che vedrà al via 160 corridori e, fra questi, certamente alcuni tra i migliori in circolazione. Difficile azzardare un pronostico in una competizione dura, ma che tuttavia lascia sempre poco spazio alle sorprese. Saranno 173 i chilometri attraverso un vero e proprio toboga sulle nostre strade, con partenza alle 13 e arrivo previsto in viale Europa intorno alle 17. Dopo Cima Berna, affrontata per tre volte, saranno gli strappi di Monticello e del Valcello a smazzare le carte in maniera definitiva, anche se non è da escludere un arrivo con un gruppo ristretto di corridori.

Le ultime tre edizioni della Ruota, che ci richiama sempre vecchi protagonisti e volti di cari amici passati a miglior vita, hanno visto vittorie straniere (lo scorso anno Ermakov): l’ultimo italiano ad alzare le mani sul traguardo fu Piccolo nel 2021. Impossibile non ricordare poi la grande affermazione di Vincenzo Albanese nove anni fa. Grandi nomi del ciclismo sono transitati in queste 54 precedenti edizioni, praticamente tutti o quasi. Scorrendo l’albo d’oro della competizione (ma non soltanto a Terranuova) ci si accorge dei mutamenti del ciclismo stesso e dello sport in generale di questi anni: tanti vincitori di un tempo hanno poi recitato un ruolo importante fra i professionisti, a differenza di oggi, con un movimento che ha allargato la competitività e che è probabilmente molto più difficile da interpretare.