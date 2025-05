Grande festa a Sassuolo per l'8^ tappa del Giro d'Italia con Bugno e Cunego

Grande festa a Sassuolo per la partenza dell’8^ tappa del Giro/E che è terminata a Castelnuovo Monti, anticipando la corsa rosa. Erano tanti gli ex campioni capitani delle varie squadre e tra questi ricordiamo vincitori di Giri d’Italia come Gianni Bugno e Damiano Cunego vincitori di grandi classiche come Andrea Tafi e Claudio Chiappucci applauditissimi, mentre nel team dell’Anci (quello degli amministratori comunali) si è cimentato l’assessore allo sport del comune di Maranello, Juri Fontana e, come avevano anticipato ieri, non ha voluto mancare Paolo Belli grande appassionato del ciclismo.

Tanti anche i ragazzi e le ragazze che nel pomeriggio, dopo la partenza della gara, hanno potuto divertirsi sui percorsi predisposti dall’organizzazione e del Baby Team Iaccobike Sassuolo e tanta musica per tutto la giornata mentre gli appassionati hanno potuto assistere sul grande schermo la tappa del San Pellegrino in Alpe con il commento di altri due professionisti modenesi Luca Paletti e Gaia Masetti.

Soddisfatti della giornata di festa il sindaco di Sassuolo Matteo Masini presente con la vice ed assessore allo sport Serena Lenzotti e di quello degli eventi Federico Ferrari.

I concorrenti dl Giro/E dopo aver attraversato S.Michele dei Mucchietti hanno percorso la Diga di Castellarano per immettersi sul percorso del Giro a Cerredolo hanno affrontato le altre salite reggiane.

Andrea Giusti