Grande motocross a Montevarchi

Arezzo, 23 aprile 2025 – Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati delle due ruote fuoristrada: sabato 26 e domenica 27 aprile il grande motocross torna protagonista a Montevarchi. Il Circuito Miravalle ospiterà infatti la terza prova del Campionato Italiano Prestige, la massima espressione nazionale per le categorie MX1, MX2 e Femminile. A distanza di poco più di due mesi dal successo ottenuto con gli Internazionali d'Italia, il Moto Club Brilli Peri si prepara a calare nuovamente il sipario su uno degli eventi più attesi della stagione. Il tracciato, già profondamente rinnovato in occasione della competizione invernale, si presenterà in una veste ancora più evoluta e spettacolare, pronta a mettere alla prova le abilità dei migliori piloti del panorama nazionale e internazionale. Il Campionato Italiano Prestige, sotto l'egida del promotore FX Action, conferma anche quest'anno la propria vocazione internazionale grazie alla formula open, che consente l'accesso in griglia a diversi nomi di spicco della scena mondiale.

Una combinazione vincente che regala ad ogni gara duelli serrati e un livello tecnico di assoluto prestigio. Le classifiche provvisorie del campionato sono la prova concreta dell'altissima competitività. Nella MX1 comanda lo svedese Isak Gifting, in sella alla Yamaha, tallonato dallo sloveno Jan Pancar (KTM). Entrambi i piloti figurano stabilmente nella top 15 del Mondiale MXGP. A seguire, il toscano Nicholas Lapucci, portacolori della Kawasaki. Situazione altrettanto entusiasmante nella MX2, dove a guidare la classifica c'è il giovane talento laziale Valerio Lata, pilota ufficiale Honda, attualmente anche in decima posizione nel Mondiale.

Lata precedono il veterano e pluricampione italiano Alessandro Lupino, al volante della Ducati ufficiale, e il sanmarinese Andrea Zanotti, in sella alla Husqvarna. Nella categoria Femminile domina al momento Kiara Fontanesi, la parmense sei volte campionessa del mondo, attualmente in sella alla Gas Gas. Alle sue spalle troviamo la bresciana Giorgia Montini (Honda) e l'olandese Danee Gelissen (Yamaha), a completare un podio provvisorio di assoluto rilievo. Il programma di gara prevede un weekend ricco di azione: sabato 26 aprile si comincia con le prove ufficiali dalle 10.30 alle 16.30, cui seguiranno le prime manche. Domenica 27 aprile spazio alle gare, che si susseguiranno senza sosta dalle 11.30 alle 16.30. Ma l'offerta del Moto Club Brilli Peri non si limita allo spettacolo in pista.

Come da tradizione, l’evento sarà accompagnato da una serie di iniziative pensate per creare momenti di condivisione e convivialità, trasformando Miravalle in un vero e proprio punto di ritrovo per appassionati, piloti e addetti ai lavori. Sabato pomeriggio, a partire dalle 16.30, l’ingresso sarà gratuito per tutti, mentre dalle 17.00 gli ospiti potranno rilassarsi con un aperitivo in terrazza curato dai barman Chupito, il tutto accompagnato dalla selezione musicale di Dj Karna. A seguire, cena con menu tipico e una proposta speciale: un grande girarrosto per concludere in bellezza la serata. Per quanto riguarda i biglietti, l’ingresso per la giornata di sabato avrà un costo di 10 euro per gli adulti, con riduzioni per i ragazzi e accesso gratuito per i bambini sotto i 12 anni. Dopo le 16.30, ingresso libero per tutti. Domenica il costo sarà di 20 euro per l’intero, ridotto per i ragazzi e gratuito sotto i 12 anni. È disponibile anche un biglietto cumulativo per entrambe le giornate al prezzo di 25 euro.