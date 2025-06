Grande prestazione per Carlotta Fulignati. Un ’cerchio’ superbo ai Nazionali di ritmica

In data 14 e 15 giugno si sono tenuti i prestigiosi Campionati Nazionali Assoluti di Ginnastica Ritmica, che per la sesta edizione di fila si sono svolti al Palaghiaccio di Folgaria. Le atlete in gara si esibiscono con cerchio, palla, clavette e nastro, sia per la qualificazione alle finali di specialità, sia per la classifica generale “all-around“, dove si sommano le prestazioni delle atlete in tutte e quattro le specialità.

Una competizione di livello assoluto, che ha visto la presenza di tantissime atlete che gareggiano ad alti livelli, come dimostra la prestazione della pluri-vincitrice di questa competizione, Sofia Raffaelli, che ha infatti centrato la quarta vittoria consecutiva totalizzando 113.500 punti. Secondo posto a distanza molto ravvicinata per Tara Dragas (113.150 punti), mentre il podio è stato chiuso da Enrica Paolini con 101.100 punti.

In questo contesto, si rende ancora più notevole la prestazione della montelupina Carlotta Fulignati, che ha raggiunto la finale al cerchio, iscrivendosi così tra le migliori otto atlete in quella specialità: grande soddisfazione per l’atleta della ASP Ginnastica Montelupo, che con 26.400 punti ha strappato un ottimo quinto posto che le è valso la qualificazione alle finali del cerchio. Finale disputata il giorno seguente, poi chiusa al settimo posto, con la Fulignati che può comunque essere forte della consapevolezza di essere tra le migliori 8 ginnaste ritmiche in Italia nella specialità del cerchio.

Nella classifica finale all-around, invece, un buon quattordicesimo posto raccolto dalla Fulignati con un totale di 96.600 punti, poco lontana dalla top 10, a riprova dell’ottimo lavoro di un’atleta nata e cresciuta nel Pala Bitossi di Montelupo, dove suo padre Miscel, tragicamente scomparso sei anni fa, contribuì a fondare la sezione di ginnastica ritmica che poi ha visto sua figlia sbocciare e diventare un’atleta affermata, entrando addirittura a far parte del gruppo delle atlete "Road Olympic Games", cioè ginnaste scelte dalla Federazione Italiana come ‘meritevoli di giocarsi un posto per le prossime Olimpiadi’. Quello di Folgaria, quindi, sembra essere un altro importante passo in una giovane carriera che aspetta solo di esplodere.