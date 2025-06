Grande successo a Grosseto per il Master regionale di pickleball 'Road to Roma 3.1'

Grande successo al ’The Village’ di Grosseto per il Master regionale del circuito Fitp ’Road to Roma 3.1’ di pickleball. Nel circolo di via Lazzeretti si è disputato con grande successo l’evento valido per qualificarsi alle finali nazionali, che si terranno a Roma, del circuito ’Road to Roma 3.1’ di pickleball, dedicato agli amatori. Una bellissima giornata di sport nel centro sportivo The Village Padel & Tennis. L’entusiasmo e la grande partecipazione hanno sancito la chiusura del percorso regionale che ha attraversato tutta la Toscana, coinvolgendo atleti provenienti da Lucca, Pistoia, Pisa, Livorno, Siena e Firenze.

Le partite si sono svolte su cinque campi, in contemporanea, davanti a un pubblico numeroso e caloroso. I vincitori delle rispettive categorie hanno ottenuto il pass valido per la qualificazione alla fase nazionale del circuito ’Road to Roma’.

Ecco i qualificati alla fase nazionale (vincitori e finalisti per ogni categoria).