Grande successo per il 3° Duathlon giovanile di Sesto Fiorentino

Firenze, 13 marzo 2025 - Si è svolto con grande entusiasmo il 3° Duathlon Giovanile di Sesto Fiorentino, che ha radunato ragazzi e ragazze dai 5 ai 18 anni provenienti da cinque diverse regioni d’Italia. La manifestazione, organizzata da Firenze Triathlon presso il polo scientifico di Sesto Fiorentino, era valida sia come Campionato Toscano che come Tappa Interregionale della Federazione Italiana Triathlon. Erano presenti, tra le autorità, il presidente della Federazione Italiana Triathlon Riccardo Giubilei, l’assessore allo sport del comune di Sesto Fiorentino Damiano Sforzi, il presidente regionale Toscana della Federazione Triathlon Massimiliano Lenci e il presidente regionale Liguria della Federazione Triathlon Silvano Luciani. Le gare hanno regalato grandi emozioni a tutti gli appassionati e numerosi giovani atleti hanno mostrato talento e determinazione. Nella categoria Junior Maschile si è imposto Edoardo Del Carlo (Team Star), seguito da Edoardo Manfanetto (Livorno Triathlon) ed Edoardo De Santis (A.S. Minerva Roma). Nella categoria Junior Femminile ha vinto Gaia Silvestri (Livorno Triathlon), davanti a Sara Balletta (A.S Minerva Roma) e Vittoria Cocchi (Team Star). Tra gli Youth B Maschile la vittoria è andata a Gabriele Pennacchi (Team Star), con secondo posto per Riccardo Mannini (Team Star) e terzo per Giuseppe Basta (A.S. Minerva Roma). Tra le Youth B Femminili si è distinta Vanessa Del Carlo (Team Star), che ha preceduto Anna Gugliotta (Spezia Triathlon) e Matilde Cicchetti (A.S. Minerva Roma). Nella categoria Youth A Maschile il primo gradino del podio è stato occupato da Sergio Cervelli (Leone), seguito da Riccardo Seripia (SBR 3) e Lorenzo Cocchi (Team Star). Nella categoria Youth A Femminile ha primeggiato Sveva Bertolucci (Livorno Triathlon), davanti a Rebecca Bellini (Livorno Triathlon) e Fiamma Pellegrini (Terni Triathlon). Tra i Ragazzi Maschile si è distinto Ettore Alfani (Firenze Triathlon), che ha avuto la meglio su Rossano Perulli (Leone) ed Enrico Pisciarelli (Anzio Nettuno Triathlon). Nella categoria Ragazzi Femminile la prima è stata Maria Sole Sichi (Livorno Aquatics), seguita da Livia Corridoni (A.S. Minerva Roma) e Lucilla Bondi (Team Star). Gli Esordienti Maschile hanno visto la vittoria di Zeno Bertolucci (Livorno Triathlon), con secondo posto per Cesare Morini (Latina Triathlon) e terzo per Francesco Romero (A.S. Minerva Roma). Infine, nella categoria Esordienti Femminile, si è imposta Giorgia Santangelo (Team Star), davanti a Maria Camilletti (Livorno Triathlon) e Rebecca Rosticci (Tri Evolution). Soddisfatti gli organizzatori, rappresentati dal presidente di Firenze Triathlon Andrea Pucci, che ha dichiarato: «Siamo orgogliosi della partecipazione e dell’entusiasmo dimostrato da tutti i giovani atleti che hanno partecipato all’evento. Questa manifestazione è un’occasione per promuovere lo sport e i valori dello sport tra le nuove generazioni». Un ringraziamento speciale è stato rivolto ai volontari del Firenze Triathlon, agli sponsor che sostengono la società durante tutto l’anno e a tutte le famiglie che hanno contribuito con il loro sostegno al successo dell’iniziativa. L’ASD Firenze Triathlon ha concluso la giornata rinnovando l’invito a continuare a seguire e supportare queste giovani promesse della disciplina.