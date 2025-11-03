Grande successo per la “Corsa dell’Olio”

Arezzo, 03 novembre 2025 – Una Festa d’Ognissanti dal sapore speciale quella vissuta a Reggello, dove la comunità si è stretta attorno alla sua manifestazione più amata: la Corsa dell’Olio – I Quattro Frantoi, che ha tagliato l’importante traguardo del cinquantennale. Cinquant’anni di sport, passione e legame con il territorio per una delle classiche d’autunno più apprezzate in Toscana, disputata come sempre sotto l’egida dell’Uisp. Oltre duecento atleti si sono misurati sul percorso completamente rinnovato di 23 chilometri, ma le presenze complessive sono state almeno il doppio, grazie ai tanti partecipanti alle prove non competitive e alla camminata ludico-motoria che, come da tradizione, coinvolge famiglie e appassionati di tutte le età. A firmare l’albo d’oro della 50ª edizione è stato Daniele Musardo, portacolori della Mens Sana, che ha dominato la gara fermando il cronometro su 1h25’19”.

Un successo netto, coronato da un vantaggio di oltre quattro minuti su Emanuele Quercioli (Pol. Ellera), secondo in 1h29’21”, e su Alessandro Dommi (NRT Firenze), terzo in 1h29’33”. Ai piedi del podio Nicola Cappelli (Gp Parco Alpi Apuane) e Federico Badiani (GS Orecchiella), entrambi distanziati di 6’29”. Tra le donne, grande prestazione per Damiana Lupi (Atl. Vinci), che con il tempo di 1h41’16” ha conquistato la vittoria femminile classificandosi al 17° posto assoluto. Seconda Simona Checcucci (Ski Team Lagorai Tesino) in 1h44’29”, terza Silvia Torricelli (Tricolore Sport Marathon) in 1h48’58”. La manifestazione, organizzata con cura dal Gruppo Podisti Resco e patrocinata dal Comune di Reggello, ha visto tagliare il traguardo 166 concorrenti competitivi, ma la festa è proseguita ben oltre la corsa. Dopo le premiazioni e il tradizionale pranzo conviviale alla Fattoria degli Usignoli, atleti e spettatori hanno preso parte alle numerose iniziative della rassegna Re Olio, dedicata all’eccellenza locale dell’Olio Extravergine d’Oliva, che ha animato Reggello in questi giorni.

Un’edizione speciale, dunque, che ha saputo unire sport, tradizione e territorio, celebrando non solo i vincitori, ma anche la lunga storia di una corsa che, da cinquant’anni, porta in alto il nome di Reggello e del suo olio. Una competizione storica, che da decenni arricchisce il calendario podistico regionale e nazionale. Una bella soddisfazione anche per gli organizzatori.