Grande successo per la “Pedalata del Fagiolo Zolfino”

Arezzo, 06 maggio 2025 – Una domenica all'insegna del movimento lento, dei sapori autentici e della scoperta del territorio: si è conclusa con successo la seconda edizione della Pedalata del Fagiolo Zolfino, l'iniziativa promossa da Valdarno Bike Road in collaborazione con la Sagra del Fagiolo Zolfino della Penna. Più di 130 appassionati di cicloturismo si sono dati appuntamento domenica 4 maggio, trasformando le strade del Valdarno in un vivace serpentone di biciclette, sorrisi e spirito di comunità. Il percorso, studiato per esaltare il legame tra sport e paesaggio, ha accompagnato i partecipanti attraverso scenari di grande suggestione: dall'incantevole Oasi di Bandella, riserva naturale dove acqua e cielo si fondono in un silenzio raro, fino alle sinuose curve della Strada dei Setteponti, punteggiata da pievi romaniche, poderi antichi e distese di campi coltivati.

Un itinerario adatto a tutti, ma capace di regalare emozioni autentiche. Tra i momenti più apprezzati, il ristoro organizzato presso l'Azienda Agricola Bonaccini, dove sotto un pergolato immerso nel verde i ciclisti hanno potuto ricaricare le energie con assaggi di pane, olio novo, salumi artigianali e naturalmente il protagonista della giornata: il fagiolo zolfino, presidio identitario della zona, coltivato con metodi tradizionali sulle balze argillose del Pratomagno. La giornata si è conclusa in festa nel cuore della frazione della Penna, con il pranzo collettivo all'interno della Sagra, dove piatti della tradizione contadina — zolfino all'olio, ribollita, crostoni rustici — hanno celebrato il gusto semplice e autentico della cucina locale. Musica dal vivo, stand artigianali e laboratori per i più piccoli hanno completato un'atmosfera di festa genuina. «Siamo davvero soddisfatti della risposta del pubblico e dell'energia positiva che si è respirata lungo tutto il percorso — hanno commentato gli organizzatori di Valdarno Bike Road —. Il nostro obiettivo è quello di creare esperienze che raccontino il territorio attraverso lo sport e la convivialità, e la Pedalata del Fagiolo Zolfino è la perfetta sintesi di questa visione.»