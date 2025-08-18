Grandi ambizioni per la società guidata da Pierattoni: "L’obiettivo a medio termine è tornare in Serie A». Tavarnelle, si apre un nuovo ciclo

La Pallamano Tavarnelle riparte con forza e passione cercando di programmare nel migliore dei modi la prossima stagione. Tante le novità dopo l’interruzione del rapporto col tecnico Dragan Rajic, che nelle ultime due stagioni è stato un punto di riferimento. Definito lo staff societario: Nicolas Frank nuovo allenatore in Serie B. Michele Graziosi aiuto allenatore Serie B. Matteo Pelacchi, confermato direttore tecnico, torna in panchina anche con l’Under 16 e 14. Tommaso Panti allenatore U14 e aiuto U16. Maurizio Ghini istruttore settore promozionale, con vice Matteo Bazzani. Riccardo Mori allenatore portieri. Mattia Silei match analyst. Lo staff tecnico è composto da Tommaso Panti, Maurizio Ghini, Matteo Pelacchi, Riccardo Mori, Matteo Bazzani, Nicola Frank, Mattia Silei con altri istruttori qualificati e professionali per dare i giusti insegnamenti tecnici abbinati a un corretto stile di vita.

Il club guidato dal presidente Alessandro Pierattoni è un punto di riferimento per tutti gli appassionasti di pallamano. Dispone di un nuovo palazzetto a Barberio Val d’Elsa che è stato realizzato dal Comune per dare potenzialità a tutto il movimento sportivo del territorio. "Si apre un nuovo ciclo – dice il presidente Alessandro Pierattoni –. Ripartiamo con l’entusiasmo di sempre dalla Serie B per un rilancio e la valorizzazione dei nostri giovani, senza mai mettere da parte chi ha fatto la storia del club. Puntare sul vivaio è sempre stata la nostra idea vincente. L’obiettivo di medio termine è il ritorno in Serie A: sono convinto che con l’aiuto di tutti ci riusciremo".

F. Que.